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  4. TTB Başkanı Ergan, TMO'nun kabuklu fındık satışına başlamasını değerlendirdi:

TTB Başkanı Ergan, TMO'nun kabuklu fındık satışına başlamasını değerlendirdi:

16.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TMO'nun satış kararı ve şartları üretimden ihracata kadar dengeli olmuştur"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kabuklu fındık satışı kararı ve şartlarının üretimden ihracata kadar dengeli olduğunu ifade etti.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, levant ve Giresun kalite fındıkta kilogramı 39 liradan yapılacak satışın, üretici açısından bugün için iyi bir fiyat olduğunu belirtti.

Fındığın çok önemli bir ihraç ürünü olduğunun altını çizen Ergan, "Bu açıdan TMO'nun satış kararı ihracatçının da elini rahatlatmıştır. Kısacası TMO'nun satış kararı ve şartları üretimden ihracata kadar dengeli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ergan, TMO'nun sektörde regülatör görevi üstlendiğinin asla unutulmaması gerektiğine de dikkat çekerek, üretim ve fiyatta istikrarlı politikalar oluşturulduğunda herkesin, her kesimin, dolayısıyla Türkiye'nin kazancının artacağını kaydetti.

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