YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. TTK maden ocağında kısmi yanma oluşan pano kapatıldı

TTK maden ocağında kısmi yanma oluşan pano kapatıldı

15.11.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu: - "Risk tamamen ortadan kaldırıldı, herhangi ciddi bir durum yok. Müessesedeki normal çalışma devam etmektedir. Ocakta herhangi bir tahliye söz konusu değildir"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında, kısmi yanma meydana gelen pano ekiplerce kapatıldı.

Müesseseye bağlı maden ocağında eksi 500 ila eksi 510 kodları arasında kısmi yanma meydana geldi.

Durumun fark edilmesi üzerine ekipler, üretim yapılan yeri kapattı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AA muhabirine, yer altı çalışma şartlarında kısmi yanmaların oluşabildiğini, bu yanma sonucunda ortamdaki mevcut karbonmonoksit miktarının yükseldiğini söyledi.

Eroğlu, "Risk tamamen ortadan kaldırıldı, herhangi ciddi bir durum yok. Eksi 500 ila eksi 510 kodları arasındaki ayak (üretim yapılan yer), hava giriş ve çıkış koridorundan kapatılmıştır. Müessesedeki normal çalışma devam etmektedir. Ocakta herhangi bir tahliye söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldüZonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.