TUA Uzay Bilimleri Daire Başkanı Küçük: "Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yurt dışından proje yağıyor"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, bittiğinde Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak Doğu Anadolu Gözlemevi için yurt dışından birçok proje teklifi geldiğini bildirdi.

Küçük, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğunun çevrimiçi düzenlediği "4. Lagari Havacılık ve Savunma Günleri"nde yaptığı "Türkiye'de uzay alanında yapılan çalışmalar" başlıklı sunumunda, güneş sistemi, gezegen sistemleri, yıldız astrofiziği, galaktik astronomi, galaksi dışı astronomi ve yüksek enerji astrofiziği alanlarında çalıştıklarını ve bu tayfın her bölgesini çalışmak istediklerini söyledi.

Bunları gözleyebilmek için Türkiye'de hayata geçirilen gözlemevlerinden bahseden Küçük, şöyle konuştu:

"Bu gözlemevlerinin kendine has özellikleri var. Farklı dalga boyları yada farklı spektrumlarda gözlemleri tanımlıyoruz. Doğu Anadolu Gözlemevi, Erzurum'da. Şu anda bitmek üzere, 4 metrelik bir kırmızıöte teleskobumuz olacak. Önümüzdeki sene ilk ışığı almayı hedefliyoruz. Büyük bir yatırım. Ortadaki Antalya'da Bakırlıtepe'de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskopları. Optik dalga boylarında gözlemler yapıyoruz. Diğeri de Erciyes Üniversitesinin Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezindeki radyo teleskobu. Yani soldan başlarsak kırmızıöte, ortada görsel bölge, en sağda da radyo bölgede yetkinliklerimiz var. Radyo bölgede daha da ileri safhalarda yetkinliklerimiz artacak ama TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yetkinliğine bakarsanız neredeyse 30-40 yıldır Türkiye bu konuda uzman. Kırmızıöte bölgesinde de önümüzdeki seneden itibaren kendi teleskoplarımızla gözlemler yapacağız."