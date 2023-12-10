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Tuba Büyüküstün hem saçı hem de elbisesiyle olay oldu! "Ay çok rüküş"

10.12.2023 07:10 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Tuba Büyüküstün, katıldığı gecede tarzıyla sosyal medyayı salladı. Tuba Büyüküstün hem saçı hem de elbisesiyle olay oldu.

Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği 'Women of the Year Adwards' gecesine ünlüler akın etti. Davete katılan Tuba Büyüküstün tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Tuba Büyüküstün son olarak Zeytin Ağacı'nda rol almıştı.

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Harper’s Bazaar'ın düzenlediği gecede 'Yılın En İyi Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncunun tarzı dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Düz ve uzun saçlarıyla tanınan Tuba Büyüküstün saçlarını kıvırcık yapmıştı. Elbisesi de salaş bir görünüme sahipti.

Oyuncuyu görenler "Elbise de saç da çok fena", "Korku filmi setinden mi gelmiş", "Ay çok rüküş ya", "Çok olmamış", "Giyinmeyi bilmiyor ya" yorumlarında bulundu.

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Tuba Büyüküstün sosyal medya ünlüler gecesi
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