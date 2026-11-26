"İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazar Ergüçlü, son olarak verdiği röportajda oyunculuk mesleğinin görünmeyen yönlerinden bahsetti.

Uzun yıllardır psikolojik destek aldığını açıklayan oyuncu, mesleğinin zorluklarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların psikolojik destek alması gerektiğini dile getiren Ergüçlü, T24'deki söyleşisinde şu ifadeleri kullandı:

“19 yıldır psikolojik destek alıyorum. Oyuncunun alması gerekiyor, kaçınılmaz. Bizim mesleğimizdeki bu belirsizlik her zaman olan tek bir şey var belirsizlik. Baş etmesi çok zor bir duygu. Rekabet çok zorlayıcı. Çelik gibi sinirlerinin olması gerekiyor. Kaldı ki bir de üstüne oynadığın rolün gerilimi ekleniyor."

Oyuncu "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" filminden sonra da psikolojik destek aldığını söyledi.