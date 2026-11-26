42 yaşındaki reality şov yıldızı Khloe Kardashian, arkadaşı La La Anthony'yi konuk ettiği Khloe in Wonder Land podcast'inin yeni bölümünde yaşadıkları güzellik kabusunu anlattı.

Khloe Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile 2025 yılında Güney Kore'de yaptırdıkları güzellik uygulamalarının ardından yaşadıkları talihsiz deneyimi anlattı. 2025 yılında Güney Kore'ye yaptıkları ziyarette en yeni rejeneratif ve yaşlanma karşıtı güzellik uygulamalarını denediklerini belirten Khloe, "Her şeyi yaptırdık. Kim ve ben geri döndüğümüzde yüzlerimiz deforme olmuş gibiydi" dedi.



ANNESİ GÖRÜNCE AĞLADI

Ünlü yıldız, işlemler sonrasında yüzlerinin tanınmayacak hale geldiğini söylerken Kim Kardashian'ın görünümünü Family Guy çizgi filmindeki Stewie karakterine benzetti.

Khloe, anneleri Kris Jenner'ın Kim'in yüzünü gördüğünde ağladığını ve kızının yüzünü kalıcı olarak bozup bozmadığını sorduğunu da söyledi.

"İlk gün yüzümüzün içine ettik ve otel odasında oturup kaldık" diyen Khloe, işlemler öncesinde doktorlara güvendiklerini belirterek, "Biri sorarsa ne yaptırdığımızı bilmiyoruz. Çünkü sadece doktorlara güvendik" ifadelerini kullandı.