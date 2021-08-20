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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz birlikte görüntülendi! Aşk iddiasına yanıt geldi

20.08.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, birlikte rol aldıkları Netflix yapımı Another Self dizisinin setinde görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz birlikte görüntülendi! Aşk iddiasına yanıt geldi

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, çekimleri Ayvalık’ta başlayan Netflix yapımı Another Self dizisinin setinde görüntülendi. Çekim arasında dinlenirken görüntülenen ikilinin fotoğrafları ilgi çekti.

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Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekânda baş başa yemek yemişti. Çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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AŞK İDDİASINA CEVAP VERDİ

Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Tuba Büyüküstün
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maşallah ayda bir aşık oluyorlar bunlarda :)

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