Tuba Büyüküstün ile Murat Boz birlikte görüntülendi! Aşk iddiasına yanıt geldi

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, çekimleri Ayvalık’ta başlayan Netflix yapımı Another Self dizisinin setinde görüntülendi. Çekim arasında dinlenirken görüntülenen ikilinin fotoğrafları ilgi çekti.
Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekânda baş başa yemek yemişti. Çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti.
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