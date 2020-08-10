Tuba Büyüküstün'ü çabuk unuttu! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Tuba Büyüküstün ile 3 ay önce ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan çift, İstanbul'a döndü.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili, ne kadar çaba harcasalar da bu konuda başarılı olamadı.

Melisa Şenolsun, önceki gün sevgilisinin Emirgan'daki lüks villasından çıkarken görüntülendi.

Şenolsun, muhabirlerin, "İlişkiniz hayırlı olsun. Çok mutlu gözüküyorsunuz" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ardından oyuncu, rol aldığı dizinin ulaştırma arabasına binerek, setin yolunu tuttu.



