MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Büyüküstün'ü çabuk unuttu! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde

Tuba Büyüküstün'ü çabuk unuttu! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Melisa Şenolsun, önceki gün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks villasından çıkarken objektiflere yansıdı. Şenolsun, muhabirlerin, 'İlişkiniz hayırlı olsun. Çok mutlu gözüküyorsunuz' sözleri üzerine 'Teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün'ü çabuk unuttu! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Tuba Büyüküstün ile 3 ay önce ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile ilişkisi tam gaz devam ediyor.

2768369_50193d02c3f818123a7aac9f0629cd63_640x640

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan çift, İstanbul'a döndü.

2768369_6f73d8699a6018eb31f72128feb709e8_640x640

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili, ne kadar çaba harcasalar da bu konuda başarılı olamadı.

2768369_ce1f096f43cee1b8add245a3cf551fc8_640x640

Melisa Şenolsun, önceki gün sevgilisinin Emirgan'daki lüks villasından çıkarken görüntülendi.

2768369_218168f1a5420b2080ea9c4833efdcb6_640x640

Şenolsun, muhabirlerin, "İlişkiniz hayırlı olsun. Çok mutlu gözüküyorsunuz" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

2768369_af0dc1d34bf9662bcceacafc16337f3a_640x640

Ardından oyuncu, rol aldığı dizinin ulaştırma arabasına binerek, setin yolunu tuttu.

2768369_813ecd7f9fa9f5e2a420a5a6d44f95bb_640x640

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Çimlerde aşk pozu! Düşman çatlattıÇimlerde aşk pozu! Düşman çatlattı
Kendilerini denize attılar! Olay pozKendilerini denize attılar! Olay poz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye poz verdi

Yakışıklı oyuncuyla birlikte sevgilisine poz verdi

İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran aşk itirafına eski eşten jet yanıt!

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşinden soyadı çıkışı

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş ile çimlerde aşk pozu!

Çimlerde aşk pozu! Düşman çatlattı

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı

Öp öp doyamadı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor

Petek Dinçöz müjdeyi Instagram'dan duyurdu!

Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle dikkat çekti

Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle nefes kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.