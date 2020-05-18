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  4. Tuba Büyüküstün Umut Evirgen ayrılığının sebebi Defne Samyeli mi?

Tuba Büyüküstün Umut Evirgen ayrılığının sebebi Defne Samyeli mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde evlenmesi beklenen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ani bir kararla ayrılmıştı. Ayrılığın perde arkasında Defne Samyeli'nin olduğu iddia ediliyor.

Tuba Büyüküstün Umut Evirgen ayrılığının sebebi Defne Samyeli mi?

İddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.

magagenius adlı magazin hesabının iddiasına göre, Umut Evirgen geçtiğimiz yıllarda da kıskançlık krizine sebep olduğu yönünde haberleri çıkan Defne Samyeli ve kızlarını evine davet etti.

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Deren Talu ve Derin Talu, Umut Evirgen'in evinden fotoğraflar paylaşınca, Tuba Büyüküstün bu duruma çok sinirlenmiş ve çıkan tartışma sonucu ikili ilişkilerine noktayı koymaya karar vermiş.

Daha önce de birkaç kez ayrılıp barışan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.

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