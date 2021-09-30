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"TÜBİTAK-4007 İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Bilim Şenliği" başladı

30.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da düzenlenen şenlikte "sanal gerçeklik", "hayyam üçgeni", "gök atlası" gibi atölyelerde öğrencilere hem bilimsel konular anlatılacak hem de bilim tarihine damga vurmuş İslam alimleri tanıtılacak

Erzurum'da, TÜBİTAK-4007 İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda öğretmenler, öğrencileriyle hazırladığı birbirinden farklı materyali sergiledi.

Bilime merakı artırmayı amaçlayan ve üç gün sürecek etkinlikte öğrenciler aynı zamanda İslam alimlerini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Açılışın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AA muhabirine, etkinliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleriyle yaptıklarını söyledi.

Kaygusuz, "Erzurum'daki okullarımızın öğrencilerini buraya getirip bilime meraklarını uyandırmayı amaçlıyoruz. Diğer bir amacımız da İslam bilim tarihine damgasını vurmuş İslam alimlerini de öğrencilerimize tanıtacağız." dedi.

Kaygusuz, bilim şenliğinde çeşitli etkinliklerin olacağını dile getirerek, "Türkiye'nin gururu olan bilim adamlarımızı öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Çocukların ilgisi çekmek için çeşitli yarışmalar düzenlenecek. 'Sanal gerçeklik', 'hayyam üçgeni', 'gök atlası' gibi atölyelerimiz var. Bunlarla çocuklarımıza hem bilimi anlatacağız hem de bilime meraklarını uyandırmış olacağız." diye konuştu.

Öğretmenlerden Ömer Faruk Fatsa da robotik kodlama üzerine çalışma yaptıklarını anlatarak, "Algoritmanın temellerinin büyük din alimlerinden Harezmi'ye dayandığını öğrendikten sonra bir oyun geliştirdik. Bu oyunda teknoloji ve hareketi birleştirerek öğrencilerimiz hem bilgisayar oyunu oynuyor hem de hareket ediyor. Bilimle iç içe oluyorlar ve Müslüman din alimlerini tanımış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

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