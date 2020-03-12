TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, uzun yıllar din üzerinden milletin icatlardan uzak tutulduğunu söyledi.

Uzun yıllar "resim yaparsan, müzikle uğraşırsan, sanatla ve bilimle ilgilenirsen dinden çıkarsın" şeklinde ifadelerin kullanıldığını vurgulayan Bilmez, "Eskiden bilim doğudan batıya giderdi. Şimdi doğudan batıya şiddet gidiyor. Allah bize aklımızı kullanmamızı emrediyor. Şimdi devlet kurumlarımız, çocuklarımızın elinden tutmaya çalışıyor. Bu yarışmalarla gençlerimiz yeteneklerini geliştirecek. TÜBİTAK, gençlerimizi keşfetmeye çalışıyor. Gençler, siz bizim yarınlarımızsınız. Hayal kurmaktan asla geri durmayın." diye konuştu.

- "Van en çok proje başvurusu yapılan bölge oldu"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Türkiye'de 12 bölgede eş zamanlı olarak ödül töreninin düzenlendiğini belirtti.