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TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"

SAMSUN HABERLERİ  | 12.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Samsun, Amasya, Ordu, Tokat, Kastamonu illerinden 18 proje Diyarbakır finaline seçildi

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi sona erdi.

Bölge sergisine davet edilen 12 kategoride 100 proje, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin eski spor salonunda üç gün boyunca sergilendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Türkiye Finaline gönderilmek üzere 18 proje seçildi.

Yarışmaya 4 proje ile katılan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin araştırma projeleri birincilik ve üçüncülük ödülü kazandı.

Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu ve Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada, Samsun, Türkiye finaline gönderilecek 18 projenin 8'ini kazanma başarısını elde etti.

Sergiye 43 proje ile katılan Samsun, 8 projede birincilik, 5 projede ikincilik, 5 projede ise üçüncülük alarak toplamda 18 proje ile bölge sergisinde en çok ödül alan il oldu. Çorum, Sinop ve Giresun'dan ise birincilik ödülü alan proje çıkmadı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek finalde öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Törene, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

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51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK

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