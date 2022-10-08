TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Karabük'te bilim şenliğine katıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen, "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor - 2" etkinliğine katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 gün önce başlatılan ve bugün sona eren etkinlikte Mandal, atölyeleri gezerek öğrenciler ile sohbet etti.
Yapılan çalışmaları inceleyen ve bilgiler alan Mandal, lise öğrencilerinin tasarladığı bir aracın üstüne imzasını attı.
Kendisi ile söyleşi yapmak isteyen öğrencileri de kırmayan Mandal, onlara tavsiyelerde bulundu.
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