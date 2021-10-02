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TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Ben varım" diyen gençlik istediklerini söyledi

02.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Ben varım" diyen gençlik istediklerini söyledi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim şenliklerinin önemine değinerek, "Özgür sonuçlar üreten, günün ve geleceğin sorunlarında çaresiz değil, 'Ben varım' diyen gençlerimizi görmek istiyoruz." dedi.

Mandal, Alaplı Sahil Park'ta gerçekleştirilen "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği"ne katıldı.

Şenlikte kurulan stantları gezen Mandal, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti, yapılan çalışmaları inceledi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri teşvik etmek için bilim şenlikleri düzenlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Geçmişte bu tür etkinlikler okul içerisinde gerçekleştiriliyordu, şimdi ise kent meydanlarında yapılıyor. Gelecekte teknoloji bağımlısı olmak yerine teknolojiyi geliştiren, üreten, bunu yaparken doğaya saygılı olan, tasarımlarını kendisini yapan, değerlerine aldığı birikimle katkıda bulunan, özgür sonuçlar üreten, günün ve geleceğin sorunlarında çaresiz değil, 'Ben varım.' diyen gençlerimizi görmek istiyoruz." Toplumumuza da bu konuda 'Biz de yapabiliriz coşkusunu, heyecanı' getirmek istiyoruz.

Mandal, daha sonra organizasyonda görev alan öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Etkinliğe, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de katıldı.

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