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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Mardin'de temaslarda bulundu

13.02.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Mardin'de temaslarda bulundu

MARDİN (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki temasları kapsamında valiliği ziyaret eden Mandal, Vali Mahmut Demirtaş ile görüşüp Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Mandal, daha sonra Vali Demirtaş ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için seçme sınavının yapıldığı merkezi ziyaret etti.

Mandal, bahçede sınavın bitmesini bekleyen öğrencilerin aileleriyle sohbet etti.

Öğrencilerin sürdürülebilir bir gelecek için rüzgar enerjisini kullanarak ürettikleri tasarımları yakından inceleyen Mandal, tüm teknolojilerde kendine yeten bir ülke olabilmek için gençlerin her fikrinin oldukça değerli olduğunu belirtti.

Mandal, Vali Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ ile çalışmaları hakkında görüştü.

Daha sonra, Savur ilçesine geçen Mandal, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü evi ziyaret etti.

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