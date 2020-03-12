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TÜBİTAK bölge sergisine Erzurum damga vurdu

ERZURUM HABERLERİ  | 12.03.2020 18:01 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 51.

TÜBİTAK bölge sergisine Erzurum damga vurdu

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Erzurum’da düzenlendi. 9-11 Mart tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen organizasyon için 10 ilden 12 farklı alanda 1665 proje başvurusu yapıldı. Bin 665 projenin 606 tanesi Erzurum’daki liselerde geliştirilen projeler oldu.
Bölge sergisinde sergilenen 100 projenin 33 tanesi Erzurum’dan davet edildi. Erzurum’u temsil eden 33 projeden 8 proje birincilik, 5 proje ikincilik, 3 proje ise üçüncülük elde etti. Dereceye giren projeler Nenehatun Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödüllendirildi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Türkiye genelinde 12 bölgede her yıl düzenleniyor.Lise öğrencileri tarafından geliştirilen Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yazılım alanlarındaki projeler önce bölge birinciliği ardından Türkiye birinciliği için yarışıyor.
33 Projeden 16 Derece, 12 Alanda 8 Birincilik
Okullarda proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Erzurum geçmiş yıllara göre proje başvuru başvuru sayısında, davet edilen proje sayısında ve derece alan proje sayısında rekor kırdı. Erzurum’u temsil eden 33 projeden 16 tanesi derece aldı, 12 alandan 8 tane birincilik elde edildi. Biyoloji, Coğrafya (2), Değerler Eğitimi (2), Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Yazılım alanlarında öğrencilerimizin geliştirdiği 8 proje bölge birincisi seçildi ve Erzurum’u Diyarbakır"da yapılacak olan Türkiye finalinde temsil etme hakkı kazandı.

TÜBİTAK bölge sergisine Erzurum damga vurdu

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Ender Eczanesi
Palandoken
Pınar Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
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