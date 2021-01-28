TÜBİTAK ile TÜBA, bilim insanlarını teşvik için ödüller veriyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilimsel ve teknolojik çalışmaları teşvik etmek ve bu alanda destekler sağlamak amacıyla her yıl bilim insanlarını ödüllendiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri", fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler kategorilerinde veriliyor. 2020'de bu ödüle 3 kategoride toplam 4 bilim insanı layık görüldü.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP) doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.

Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor. Ayrıca TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri TÜBA Genç Akademi doğal üyesi olarak kabul ediliyor.