YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TÜBİTAK ile TÜBA, bilim insanlarını teşvik için ödüller veriyor

TÜBİTAK ile TÜBA, bilim insanlarını teşvik için ödüller veriyor

28.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa bilimlerinden mühendisliğe, sağlıktan sosyal ve beşeri bilimlere kadar farklı alanlarda verilen ödüllerle, bilim insanlarını teşvikin yanı sıra bilimsel ve teknolojik alanlarda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor - TÜBA ve TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri Töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilimsel ve teknolojik çalışmaları teşvik etmek ve bu alanda destekler sağlamak amacıyla her yıl bilim insanlarını ödüllendiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri", fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler kategorilerinde veriliyor. 2020'de bu ödüle 3 kategoride toplam 4 bilim insanı layık görüldü.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP) doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.

Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor. Ayrıca TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri TÜBA Genç Akademi doğal üyesi olarak kabul ediliyor.

Akademinin bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verdiği GEBİP Ödüllerini, geçen yıl 21 farklı üniversite ve iki kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

TÜBA'nın, üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşvik amacıyla gerçekleştirdiği "Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) kapsamında, 2020'de sağlık bilimleri alanında 1, sosyal bilimler alanında 2 eser Telif Eser Ödülü'ne layık görüldü. 1 eser Fuat Sezgin Özel Ödülü, 1 eser Halil İnalcık Özel Ödülü ve 3 eser de Kayda Değer Eser (mansiyon) ödülü almaya hak kazandı.

- Araştırma desteği veriliyor

TÜBİTAK da bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak ve bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla her yıl ödüller veriyor.

Kurumun, Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, temel bilimler, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında veriliyor. Bilim Ödülü alanlar ayrıca, yurt içinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği kazanıyor.

TÜBİTAK tarafından 2020'de 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

- 2020 Bilim Ödülleri Töreni bugün yapılacak

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da iştirak edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
13:06
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Cankaya
Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Eceser Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Müge Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Oyman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Pursaklar’a yeni bereket kapıları

Pursaklar’a yeni bereket kapıları

Hoş Geldiniz Masası 2020’de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi

Hoş Geldiniz Masası 2020’de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi

Bakanlıktan destek alan sinema salonu yılda en az altı film göstermekle yükümlü olacak

Bakanlıktan destek alan sinema salonu yılda en az altı film göstermekle yükümlü olacak

Mamak Belediyesi araçların bakım ve onarımını kendi atölyelerinde yapıyor

Mamak Belediyesi araçların bakım ve onarımını kendi atölyelerinde yapıyor

Hastane duvarını tabloya dönüştürdüler

Hastane duvarını tabloya dönüştürdüler

Huzurevi sakinleri için manevi destek programı düzenlenecek

Huzurevi sakinleri için manevi destek programı düzenlenecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.