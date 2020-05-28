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TÜBİTAK, kenevir bitkisinin yakıta dönüştürülmesi projesini destekleyecek

İZMİR HABERLERİ  | 28.05.2020 13:04 | Son Güncelleme

Proje kapsamında, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan kenevirlerin atıkları Ege Üniversitesine gönderilecek

İZMİR (AA) - Egeli bilim insanları öncülüğünde hazırlanan ve kenevir bitkisi atıklarının, biyogaz ve biyokömür üretiminde kullanımını araştıran projenin TÜBİTAK tarafından destekleneceği bildirildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, pek çok kurumdan farklı branştan araştırmacılarının destek verdiği "Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürülmesi" adlı multidisipliner proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan kenevirlerin atıkları, Ege Üniversitesine gönderilecek.

Atıklar, Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Prof. Dr. Jale Yanık ve ekibi tarafından biyokömür üretim seçenekleri için incelenecek, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde Prof. Dr. Nuri Azbar ve ekibince biyogaza dönüşümü araştırılacak.

- Katma değer açısından önemi

Projenin hazırlanması ve paydaşları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Jale Yanık, kenevir bitkisinin son yıllarda çok hızla katma değerlerinin farkına varıldığını, 19 ilde de ekimin yasal hale getirildiğini hatırlattı.

Yanık, projenin çıktılarının akademik camiada ve bakanlık nezdindeki arazi uygulamalarında önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, "Araştırma Üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen üniversitemizin araştırmalarına ve genç bilim adamlarının lisans, yüksek lisans ve doktora bursiyerlerinin yetiştirilmesine önemli oranda destek verecek olan proje, TÜBİTAK ile sözleşmesinin imzalanmasını takiben çalışmalara başlanacak." ifadelerini kullandı.

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