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TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Finali Samsun'da yapıldı

31.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Finali Samsun'da yapıldı

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun bölge finali gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen finale katılan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, yarışmalara Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu, Ordu ve Giresun illerinden katılım olduğunu söyledi.

Yarışmalara 10 kategoride 1686 proje başvurusu geldiğine işaret eden İçbudak, "Bunlardan ön elemeyi geçen 100 proje finale davet edildi. Türkiye genelindeki proje sayısı ise yaklaşık 24 bin civarında ve 12 ayrı bölgeden oluşuyor. Buradaki finalde derece elde eden projeler, Türkiye finalinde yarışacak." dedi.

Yarışmaların en önemli amacının gençleri erken yaşta bilimsel düşünmeye, fen ve sosyal alanlarda çalışmaya teşvik etmek olduğunu vurgulayan İçbudak, gelecekte bu gençlerin Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik altyapısına katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Programda daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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