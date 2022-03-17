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TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandı

17.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandı

KAYSERİ (AA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'taki lise öğrencilerinin 42 projesi ödül almaya hak kazandı.

Programda konuşan TÜBİKAT Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, yarışmaya 963 projenin başvurduğunu, bunlardan 12 alandan 101'inin sergiye katılmaya hak kazandığını söyledi.

Projelerin 69 jüri üyesi karşısına çıktığını anlatan Demiryürek, birinciye 1500, ikinciye 1000 ve üçüncüye de 750 lira ödül verileceğini kaydetti.

Demiryürek, yarışmada 18 birincilik, 12 ikincilik ve 12 üçüncülük elde edildiğini sözlerine ekledi.

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış da yarışmaya katılanların geleceğin başarılı üniversite öğrencileri olacağını belirterek, "Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin nüveleri sizlersiniz. Çekirdek ekibi sizlersiniz. Gelecek sizlere emanet. Dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyorsak ekonomik olarak işte bu, sizlerin sayesinde olacak. Sizler bunu yapacaksınız. Bundan da çok ümitliyiz. Geleceğe ümitle bakıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de katılımcı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

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