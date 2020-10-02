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TÜBİTAK’tan Van Teknokent’e ‘BiGG’ desteği

VAN HABERLERİ  | 02.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Van Teknokent, hazırladığı proje ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.Van Teknokent, ‘TÜBİTAK 1601 Programı’ kapsamında hazırladığı proje ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan 31 kuruluştan biri oldu.

TÜBİTAK’tan Van Teknokent’e ‘BiGG’ desteği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Van Teknokent, hazırladığı proje ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.
Van Teknokent, ‘TÜBİTAK 1601 Programı’ kapsamında hazırladığı proje ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan 31 kuruluştan biri oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Teknokent’in; TÜBİTAK tarafından ilan edilen 31 uygulayıcı kuruluştan biri olarak hizmet vereceğini ifade ederek, “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.
Program kapsamında girişimcilere, girişimcilik eğitimlerinin verildiğini, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimcilere ise teknik, ticari ve idari konularda destek sağlandığını dile getiren Şevli, “BiGG programı yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne, sürece ve hizmete dönüştürülmesine yönelik üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda 200 bin TL’ye kadar desteklenmektedir. Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve programın uygulama esaslarında yer alan ‘girişimci’ tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının başvuruları Van Teknokent tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve Van Teknokent bünyesinde yer alan Start One Kuluçka Merkezi ile girişimcilere BiGG desteği sürecinde mentörlük, eğitim, birebir danışmanlık, proje hazırlama, hızlı prototipleme destekleri verilecektir. Başarılı girişimciler ise onaylanarak ikinci aşama başvurusu için TÜBİTAK’a yönlendirileceklerdir” ifadelerini kullandı.
Bu desteğin kazanılması ile Van’da ilk defa TÜBİTAK BiGG desteği kapsamında uygulayıcı kuruluşluk hizmeti verileceğini sözlerine ekleyen Rektör Şevli, “Van ve bölge illerinde yaşayan teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimciler, Van Teknokent’ten kolay ve hızlı BiGG desteği temin edebileceklerdir. Bu sayede bölgemizdeki teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerinin artması, teknoloji tabanlı işletme sayısının artması ve sonuç olarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunulması mümkün olacaktır. Van ili bu konuda sahip olduğu genç nüfusu ile büyük bir potansiyel taşımaktadır. Tüm girişimci adaylarını ve girişimcileri BiGG programına başvuru yapmaya davet ediyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Teknokent olarak son iki yılda özellikle teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek adına yürüttüğümüz yapısal reformlar nihayet sonuç vermeye başlamıştır, TÜBİTAK tarafından sağlanan bu destek, bu gayretlerin bir sonucudur. Ben bu anlamda projeyi hazırlayan Van Teknokent ekibine teşekkür eder, projenin başta Van olmak üzere tüm bölge illerine hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK’tan Van Teknokent’e ‘BiGG’ desteği

TÜBİTAK’tan Van Teknokent’e ‘BiGG’ desteği

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