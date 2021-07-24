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Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti!

24.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tüdanya'dan kötü haber geldi... Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müzik sanatçısı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu.

Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müzik sanatçısı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu.

'Tek Geçim Kaynağı Olan Sesini Kaybetti' yazısında, Tüdanya'nın artık konuşamadığını ve sesini kaybettiğini de açıklayan Onur Akay, sanat camiasına seslenerek Tüdanya için yardım çağrısında bulundu.

Akay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti.

Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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