TÜDKİYEB, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'yi ödüllendirdi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sosyal medyada yöresel konuşması ile hayvancılık hakkında bilgiler aktaran küçük fenomen çoban Şevki Savran'ı, 5 anaç sakız koyunu ve interneti içinde tablet ile ödüllendirdi.

Nihat Çelik, Savran ailesini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şevki'yi takdir ettiklerini, kendisiyle tanışmak, yaptıklarını yerinde görmek için Ankara'dan geldiklerini söyledi.

Edirne'den Kars'a kadar ülkenin her köşesinde yetiştiricilerin, büyük bir fedakarlıkla kar, kış, yağmur, sıcak, soğuk demeden gerek hayvan sayısını, gerekse et ve süt miktarını artırmak için yoğun emek sarf ettiğini belirten Çelik, "Bunun bir örneği de bugün Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere köyündeki Şevki evladımızdır. Şevki evladımızın yapmış olduğu çobanlık bütün ülkeye örnek olmuştur." dedi.

Şevki Savran'ın sadece 12 yaşında olmasına rağmen sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmasının sektör açısından simge olduğunu ifade eden Çelik, "Onun hem okuluna devam etmesi, derslerinden arta kalan zamanda da ailesine yardımcı olabilmek için abisiyle koyunların bakım ve otlatılması işini yapması takdire şayan bir iştir. Herkese de örnek olacak bir davranıştır. Biz Şevki evladımızın merada olduğu dönemlerde de 4,5G meraya uyumlu, internete bağlanabilen, özellikle eğitim çalışmasını yapabileceği bir tableti de bugün kendisine hediye ediyoruz." diye konuştu.