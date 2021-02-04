YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. TÜDKİYEB, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'yi ödüllendirdi

TÜDKİYEB, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'yi ödüllendirdi

04.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevki Savran'a, 5 anaç sakız koyunu ile tablet hediye eden TÜDKİYEB, Şevki'nin bir yıllık okul masraflarının da karşılanacağını bildirdi - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Şevki evladımız sektörümüz açısından bir simgedir. Onun hem okuluna devam etmesi, derslerinden arta kalan zamanda da ailesine yardımcı olabilmek için abisiyle koyunların bakım ve otlatılması işini yapması takdire şayan bir iştir. Herkese de örnek olacak bir davranıştır"

BALIKESİR (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sosyal medyada yöresel konuşması ile hayvancılık hakkında bilgiler aktaran küçük fenomen çoban Şevki Savran'ı, 5 anaç sakız koyunu ve interneti içinde tablet ile ödüllendirdi.

Nihat Çelik, Savran ailesini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şevki'yi takdir ettiklerini, kendisiyle tanışmak, yaptıklarını yerinde görmek için Ankara'dan geldiklerini söyledi.

Edirne'den Kars'a kadar ülkenin her köşesinde yetiştiricilerin, büyük bir fedakarlıkla kar, kış, yağmur, sıcak, soğuk demeden gerek hayvan sayısını, gerekse et ve süt miktarını artırmak için yoğun emek sarf ettiğini belirten Çelik, "Bunun bir örneği de bugün Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere köyündeki Şevki evladımızdır. Şevki evladımızın yapmış olduğu çobanlık bütün ülkeye örnek olmuştur." dedi.

Şevki Savran'ın sadece 12 yaşında olmasına rağmen sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmasının sektör açısından simge olduğunu ifade eden Çelik, "Onun hem okuluna devam etmesi, derslerinden arta kalan zamanda da ailesine yardımcı olabilmek için abisiyle koyunların bakım ve otlatılması işini yapması takdire şayan bir iştir. Herkese de örnek olacak bir davranıştır. Biz Şevki evladımızın merada olduğu dönemlerde de 4,5G meraya uyumlu, internete bağlanabilen, özellikle eğitim çalışmasını yapabileceği bir tableti de bugün kendisine hediye ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, TÜDKİYEB olarak Savran'ın bir yıllık eğitim giderlerini de üstlendiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman büyük destek gördüklerini de vurgulayan Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve hükümete de teşekkür etti.

Bugünün kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Şevki Savran da "Çok değerli başkanımız Ankara'dan bizim ayağımıza kadar geldi. Köyümüze, tarlamıza, damlarımıza ziyarete geldi. Ona canı gönülden çok teşekkür ederiz. Bize verdiği tabletten dolayı da teşekkür ederiz. Tabletten derslerime daha iyi gireceğimi düşünüyorum. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım. Koyunlardan da üretmeye devam edeceğiz. 5 sakız cinsi anaç koyun hediye etti. Bir tanesi ikiz kuzulu, bir tanesi tek. Can sağlığıyla mutlu, huzurlu bir hayat sürdürmeye devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Savran ailesine gerçekleştirilen ziyarete, TÜDKİYEB'in Marmara ve Ege birlik başkanları da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:07
Öğle
13:27
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Umudum Sende Projesi gerçekleştiriliyor

Umudum Sende Projesi gerçekleştiriliyor

TÜDKİYEB, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'yi ödüllendirdi

TÜDKİYEB, sosyal medyada ünlenen küçük çoban Şevki'yi ödüllendirdi

Karesi Belediyesi AB projelerine onlıne olarak devam ediyor

Karesi Belediyesi AB projelerine onlıne olarak devam ediyor

BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor

BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor

BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor

BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor

Altıeylül’den hayvan sağlığına büyük destek

Altıeylül’den hayvan sağlığına büyük destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.