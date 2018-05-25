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Tudor, Udinese'den ayrılabilir

İTALYA HABERLERİ  | 25.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Serie A ekibi Udinese'de henüz 4 maça çıkan Igor Tudor, İtalyan ekibinden ayrılabilir

Tudor, Udinese'den ayrılabilir

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Igor Tudor ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.

Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de devam edemeyen Udinese'de Tudor'un da görevine son bırakabileceği kaydedildi.

Sezon başında Galatasaray'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor udinese serie a

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