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TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Ordu'da antrenörlerle buluştu:

20.12.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizde yetenek yok değil, bu yetenek fazlasıyla var. Fakat biz bu yeteneği çok fazla değerlendiremiyoruz. İnşallah bu sıkıntımızı aşarız. Kendi öz çocuklarımızla oynamak ve ülke futboluna katkı sağlamak en büyük dileğimiz"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, "Ülkemizde yetenek yok değil, bu yetenek fazlasıyla var. Fakat biz bu yeteneği çok fazla değerlendiremiyoruz. İnşallah bu sıkıntımızı aşarız. Kendi öz çocuklarımızla oynamak ve ülke futboluna katkı sağlamak en büyük dileğimiz." dedi.

Altınordu ilçesindeki bir otelde futbol antrenörleriyle buluşan Dilber, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dilber, Türk futbolunun oyun olarak biraz geriye düştüğünü ancak maçlardaki seyirci katkısı ve heyecanının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Futbolda altyapıdan yetişen çocukları sahada daha fazla görmek istediklerini belirten Dilber, "Ülkemizde yetenek yok değil, bu yetenek fazlasıyla var. Fakat biz bu yeteneği çok fazla değerlendiremiyoruz. İnşallah bu sıkıntımızı aşarız. Kendi öz çocuklarımızla oynamak ve ülke futboluna katkı sağlamak en büyük dileğimiz." diye konuştu.

Dilber, yerli futbolcularla iyi neticeler alınabileceğini ifade ederek, daha önce altyapıdan çok iyi oyuncuların yetiştiğini, bundan sonra da yetişebileceğini kaydetti.

Yabancı futbolcu transferine değinen Dilber, şunları söyledi:

"Dışarıdan transfer etmek kolayımıza geldi. Bu da yanlış. Burada antrenörlerimize de görev düşüyor. Dışarıdan alacağımız bir oyuncuyu illa sahaya sürüp oynatmaktansa gençlerimize de şans verip onlarla yola devam etmemiz ya da o bakış açısını yok etmemiz lazım. Buraya gelen yabancı oyuncuların çok azından mutluyuz. Bizim ülke olarak altyapımız çok iyi durumda. Gereken önem ve değeri verdiğimizde burada maden var. Ama en doğrusu yürekli olup sahaya sürmek ve onlardan bir şeyler beklemektir."

TÜFAD Ordu Şube Başkanı Turgut Kır da İsmail Dilber'i ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, teşekkürlerini sundu.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Ordu'da antrenörlerle buluştu:

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