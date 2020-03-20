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Tufanbeyli’de fiyat denetimi

ADANA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde zabıta ekipleri korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, dezenfektan ve gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimi yaptı.Tufanbeyli ilçesindeki yaklaşık 20 esnafı denetleyen zabıta ekipleri vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerdeki fiyat artışlarını kontrol etti.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde zabıta ekipleri korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, dezenfektan ve gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimi yaptı.
Tufanbeyli ilçesindeki yaklaşık 20 esnafı denetleyen zabıta ekipleri vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerdeki fiyat artışlarını kontrol etti. İşletmelerin ürünlerin geliş faturaları ile etiket fiyatlarını kontrol eden ekipler vatandaşların mağdur olmaması için sıkı denetimlerini sürdüreceklerini belirtti.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız tarafından kendilerini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bazı ürünlere ilçemizde de talep artmıştır. Olağan dışı artan talep sonrası haksız kazanç ortamının oluşmaması için belediye zabıta amirliği personellerimiz ilçe merkezinde bulunan esnafımıza fiyat etiket denetimini gerçekleştiriyor. Hem vatandaşlarımızın bu sürede mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek. Ülkemizde hükümetimizin ve bakanlıklarımızın vatandaş desteği ile bu süreci inşallah kısa sürede atlatacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kendilerini bu salgına karşın korumaları için evde kalmaları. İnşallah bu salgın daha fazla yayılmadan kısa sürede hem ilçemiz hem ülkemiz sağlıkla kurtulacaktır” dedi.

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Ersoylar Eczanesi
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