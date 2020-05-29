Tufanbeyli’de otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralı kurtuldu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir başka aracın sıkıştırdığı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü, kazadan hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Kaza, bugün saat 14.30 sularında Tufanbeyli ilçe girişi Gala mevkinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Eren Can Tokpınar idaresindeki O6 YIY 03 özel otomobil, Adana istikametine doğru seyrederken bir başka aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilin sürücüsü Eren Can Tokpınar, kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

