YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Tüfeği ateş alan asker yaralandı

Tüfeği ateş alan asker yaralandı

NİĞDE HABERLERİ  | 19.03.2020 20:12 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesinde askeri fabrika işçilerini taşıyan minibüste görevli koruma askeri, tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bor Askeri Fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er F.A.

Tüfeği ateş alan asker yaralandı

Niğde’nin Bor ilçesinde askeri fabrika işçilerini taşıyan minibüste görevli koruma askeri, tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bor Askeri Fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er F.A. minibüste tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı er F.A.’yı alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan asker tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Niğde Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
12:54
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Niğde Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Alı Önder Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.