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Tüfenkci’den Gazeteciler Günü Mesajı

09.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Tüfenkci’den Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerin önemli görevler ifade ettiğini bildirdi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Tüfenkci, “Halkın doğru ve tarafsız haberlerle bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın önceliklerinden birisidir.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerin önemli görevler ifade ettiğini bildirdi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Tüfenkci, “Halkın doğru ve tarafsız haberlerle bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın önceliklerinden birisidir. Objektif, doğru ve basın meslek kurallarına uygun yapılan bir gazetecilik demokrasimizin, siyasetimizin ve ekonomimizin gelişimi yanında toplumun gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının oluşturduğu geleneksel medya yanında yeni medyanın da hızla gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağladığına dikkat çeken Tüfenkci, “ Her geçen gün artan etkisiyle internet gazeteciliği ve sosyal medya, hayatlarımızda daha fazla yer ederek kamuoyunun bilgilenme imkanlarının artmasına olanak vermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken yeni medya imkanlarını kullanırken kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, objektif, ilkeli habercilik ve yayıncılıktan uzaklaşmadan, toplumsal sorumluluğu ön planda tutarak gazeteciliğin gereklerini yerine getirmektir.
Türk basını ulusal ve yerelde çağın gereklerine uyum sağlayarak çok önemli bir gelişme göstermekte ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır” ifadelerine yer verdi.
Yerel basın ise çoksesliliğin en güzel örneklerini oluşturduğunu vurgulayan Tüfenkci’nin mesajında, "Malatya’mızın yerel basını bölgemizin sesinin duyurulması, vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi, bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmesi açısından çok başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bu nedenle Malatya’mızın tüm basın emekçilerini gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle, gece gündüz demeden gazetecilik mesleğini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde, Malatya’mızın gözü, kulağı ve sesi olan siz değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın çalışanlarını ise rahmetle anıyorum" denildi.

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Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Denizer Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
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Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

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