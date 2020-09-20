Tüfenkci’den Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kızılay Sağlık Üretim Merkezi noktasında çalışma yaptıklarını bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kızılay Sağlık Üretim Merkezi müjdesi

Ziyarette yaptığı konuşmada, atıl şekilde bekleyen Malatya Vagon Fabrikası alanında, Kızılay’ın mobil evler fabrikası inşaatı hakkında da bilgi aktaran Tüfenkci, "Yılarca atıl vaziyette duran vagon fabrikasını Kızılay şubemize aldırdık ve mobil evler ve hastaneler ile ilgili Kızılay yatırımlarını Malatya’mıza çektik. Fabrikanın inşaatı bitmek üzere. İlk defa burada açıklıyorum. Kızılay üzerinden sağlık ekipmanlarının da üretimini Malatya’mızda sağlamak için bir girişimlerimiz var. İnşallah onu da başardığımızda Malatya Kızılay Sağlık Üretim Merkezi olacak. İstihdam olacak” dedi.

“15 Temmuzda Milletimiz demokrasiye sahip çıktı”

Milletvekili Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine de temas etti. Tüfenkci, “Türkiye önemli dönemeçleri ve badireleri atlattı, önemli mücadelelere imza attı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özelikle AK Parti gerek vesayet odaklarıyla Mücadele’de yurt dışında Türkiye’mize karşı verilen mücadelede milletle beraber ve milletimizin desteğiyle dik durdu, dik durmaya devam ediyor. Baktığımız zaman son olaylarda dahi, Makron Baydın veya Hafter ‘in veya çeşitli piyonların bir araya gelerek. Türkiye karşıtlı üzerinden siyaset üretmeyi, Türkiye karşıtlı kendi kirli politikalarını mazlum hakları üzerinde oynamaya çalışmalar ve uygulamaya çalışmaları karşısında güçlü Türkiye’nin ve güçlü bir liderin olması onların birleşmelerine ve Türkiye üzerinde oyunlar oynanmasına vesile oluyor” ifadelerini kullandı.