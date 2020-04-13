Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe'nin Caner ve Gökhan'a ihtiyacı var

Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasına giren aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden Tugay Kerimoğlu, oyunculuğu döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. beIN SPORTS'ta konuşan Kerimoğlu, gündemde yer alan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer durumu hakkında da görüşünü belirtti.

"FENERBAHÇE BENİ İSTEDİ"

Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe camiası istemişti beni. 1999 senesinde ayrıldığımda, yurt dışındaki hedeflerimi gerçekleştirme adıma gelen teklife saygıyla, 'Teşekkür ederim.' dedim. O zaman Aziz Yıldırım başkandı." ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN VE CANER'E İHTİYAÇLARI VAR"

Tugay Kerimoğlu, "Burada kararı yöneticiler değil oyuncular verecek. Sağlıklı kararlar alınmalı. Oyuncuları da kaybederiz, robot değiller. Bunlar milli takım oyuncuları. Bunları aşmamız lazım. Fenerbahçe'nin Gökhan ve Caner'e ihtiyacı var. Çok mevkide eksikleri var ama ana merkez orası, bekler. Gökhan da Caner de gidebilir Fenerbahçe'ye. Çok doğaldır. Bu, benim bakış açım bu" şeklinde konuştu.

