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Tuğba Ekinci "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler

25.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne fiyatlarına dair konuşan Tuğba Ekinci tepki çeken sözlere imza attı. Dekolteli pozlarını ve kalça danslarını sık sık paylaşarak gündeme gelen şarkıcı "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin" dedi.

Tuğba Ekinci "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler

Tuğba Ekinci, köpeğiyle Şişli'de görüntülendi. Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesini Ekinci normal karşıladı.

Son dönemde politik görüşlerini ifade eden paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci "Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve müzik var" dedi.

Ekran Alıntısı

"ZENGİNLER GELSİN"

Ekinci Snob Magazin'e yaptığı konuşmasının devamında ise "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" diyerek tepki çeken sözlere imza attı.

Tuğba Ekinci'nin sözlerine "İlgi çekme peşinde", "Sesi yok ama çok sesi çıkıyor", "Saçmalıyor" eleştirileri geldi.

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