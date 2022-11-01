MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci'den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden itiraf! "Dağ başına çıkarıp..."

Tuğba Ekinci'den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden itiraf! "Dağ başına çıkarıp..."

01.11.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem İbrahim Çelikkol ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski aşkı hakkında konuştu. Ekinci'nin açıklamaları şoke etti. Çelikkol'un Birce Akalay ile arkadaşlığına da değinen Ekinci, "Öyle de bir kırodur!" dedi.

Tuğba Ekinci'den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında şoke eden itiraf! "Dağ başına çıkarıp..."

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci 'Bak Burası Çok Önemli' adlı bir YouTube kanalına konuk oldu. Şoke eden açıklamalarda bulunan Ekinci, eski aşkı İbrahim Çelikkol hakkında da konuştu.

627e5fcd79da3e271c8cf8a7

Çelikkol'un Birce Akalay ile arkadaşlığına da değinen Ekinci, açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.

images

"İBRAHİM İYİ TAKLİT EDER"

Son dönemde Instagram’dan da eski sevgilisi İbrahim Çelikol’u hedef alan Ekinci, "Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey’e göndermeler yapıyorsunuz?” sorusuna, "İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık, ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var, ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım. İbrahim yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur." dedi.

gp_8730

"BİRCE ONUN ARKASINI TOPLUYORDUR"

Yakışıklı oyuncu ile ayrılık nedenlerini de açıklayarak, ünlü ismin Birce Akalay ile olan dostluğuna da değinen Ekinci; "Çok kafamı attırdı, sürekli arkasını topluyordum. Birce Akalay ile dostlukları da şöyle; bence kız onun arkasını topluyor, İbrahim sever öyle arkasından birinin onu toplamasını, gidip o kişinin evinde sabahlamayı. Birce, şirin bir kız. Öyle bir kıza 'mermiler seksin' diyor, sonra da aşk dedikoduları çıkınca kızıyorlar. Ayrıca İbrahim’in karısından boşanmasına çok kızdım, 2 yaşındaki bebeği bıraktı" ifadelerini kullandı.

62fdc9c1e4bfdd15d08625cb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetiksiz hali şoke etti! 'Bu kadarına pes!'Estetiksiz hali şoke etti! 'Bu kadarına pes!'
'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı
Ebrar Karakurt'un büyük aşkıydı! Sevgilisiyle dudak dudağa...Ebrar Karakurt'un büyük aşkıydı! Sevgilisiyle dudak dudağa...
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol Tuğba Ekinci sevgilisi ünlü şarkıcı ele birce

En Çok Okunan Haberler

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

İlginizi Çekebilir

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.