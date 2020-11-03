Tuğba Ekinci'den Macron'a: Ulan ahmak!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları şarkıcı Tuğba Ekinci'yi kızdırdı.

Macron yaptığı açıklamada "İlahiyat uzmanı değilim ama İslam'da şiddetin meşru olduğunu veya desteklendiğini düşünmüyorum. Bu karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak yaşanan şiddeti haklı göstermek için bu karikatürlerin kullanılması asla kabul etmeyeceğim" demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti.

Bu açıklamaları gören Ekinci ise kendini tutamadı ve "Ulan ahmak" diyerek şunları söyledi:

"Adam ol adam! Çark edeceğin sözler söyleme... Bir müslümanın Hz. İsa'la Hz. Meryem'e hakaret ettiğini duydun mu? Tüm müslümanların adı İsa'dır, Meryem'dir... Siz de gerçeğin ne olduğunu biliyorsunuz bilmesine ama şeytanlık daha kolay geliyor."

