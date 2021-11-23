Tuğba Ekinci'den olay Nihat Doğan paylaşımı! Terör örgütü elebaşının bayrağının...

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın sunduğu Al Sana Haber programının bir diğer yorumcusu Tuğba Ekinci 10 Kasım'da yayını terk etmişti. Nihat Doğan ile Türk-Kürt kavgası sonrası bir daha yayına çıkmayan Ekinci'nin öfkesi geçmedi.

Ekinci sosyal medyada Nihat Doğan'ın eski bir fotoğrafını paylaştı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrağının önünde bir eylemde görüntülenen Doğan'ı hedef alan Ekinci Seyhan Soylu'ya seslenerek şunları söyledi:

"Ben seni yarı yolda bırakmadım. Bu tip insanların her program Kürdüm diyerek propaganda yapmasına izin vermedim" dedi.

Ekinci öfkesi geçmeyince aynı kareyi bir daha paylaşıp "Yıla çıktıklarını iyi tanı iyi bak resme anlarsın. Kimse benim Atam'ın vefat ettiği gün benim olduğum yerde propaganda yapamaz. Burası Türkiye sahipsiz değil" dedi.

Nihat Doğan'ın bu paylaşımlara ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

