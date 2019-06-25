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Tuğba Ekinci durmuyor! Bir seçim paylaşımı daha

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci siyasi yorumlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci son paylaşımla eleştirilere sert bir tepki gösterdi!

Tuğba Ekinci durmuyor! Bir seçim paylaşımı daha

Şarkıcı Tuğba Ekinci, dün yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Kaybedersek de İstanbul’u koca yürekli Cumhurbaşkanım Erdoğan üzülme sen destan yazdın" demişti.

Kendisine yorum yağdıran sosyal medya kullanıcılarına sinirlenen Ekinci bir paylaşım daha yaptı. Ekinci son paylaşımında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yazdı:

"İki kadeh rakı içmiyor ve iki Arap geldi diye nankörlüğün dibine vurdunuz bravo; insanları olduğu gibi kabul etmediğiniz sürece daha çok bomba yersiniz kafanıza! Siyasiler tatlı söz güler yüz uğruna değiştirilmez, görüceğim neler güzel olucak Türkiye’de. Horonla kemençeyle bu işler olmaz."

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"KALBİNİ FERAH TUT"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, daha önce yaptığı paylaşımda ise şunları söylemişti:

"Babadan anadan zengin değildin sıfırdan lider olmuş büyük bir fertsin. Halkın sevgisini kazanmışsın bunca yıl kimse bu ülkenin sorunlarını senin partin gibi tek tabanca çözemez. Reis olmak böyle bir şeydir. Yaşamadan göremeyecekler anlamadılar kalbini ferah tut. Allah hayra getirsin ben hiç beğenmiyorum bu gidişatı durumu."


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci erdogan imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
helal olsun sana tugba agzina saglik duygularima tercuman oldun imzami atarim
Bir zam da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar…
Köşke davet edilen yalama ünlüler listesine girmeye hak kazandı :D
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