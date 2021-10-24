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  4. Tuğba Ekinci, file çoraplı sahne kostümü ile nefes kesti

Tuğba Ekinci, file çoraplı sahne kostümü ile nefes kesti

24.10.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tuğba Ekinci, özel bir etkinlik için sahne aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve iddialı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı bu sefer giydiği cesur sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tuğba Ekinci, file çoraplı sahne kostümü ile nefes kesti

Tuğba Ekinci, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Tuğba Ekinci şimdi ise marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne aldı. Tuğba Ekinci giydiği cesur sahne kostümüyle dikkat çekti.

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Tuğba Ekinci, önceki akşam da markanın lansman töreninde sahne aldı. Ekinci, giydiği cesur sahne kostümüyle, meslektaşları Gülşen ve Hande Yener’i aratmadı. Tuğba Ekinci, sahnede giydiği kostümle kalçasını ön plana çıkaran pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, formda vücuduyla adından söz ettiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Instagram
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