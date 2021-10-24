Tuğba Ekinci, file çoraplı sahne kostümü ile nefes kesti

Tuğba Ekinci, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Tuğba Ekinci şimdi ise marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne aldı. Tuğba Ekinci giydiği cesur sahne kostümüyle dikkat çekti.

Tuğba Ekinci, önceki akşam da markanın lansman töreninde sahne aldı. Ekinci, giydiği cesur sahne kostümüyle, meslektaşları Gülşen ve Hande Yener’i aratmadı. Tuğba Ekinci, sahnede giydiği kostümle kalçasını ön plana çıkaran pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, formda vücuduyla adından söz ettiriyor.



