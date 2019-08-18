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Tuğba Ekinci'nin hedefinde Cem Yılmaz vardı!

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ÜNLÜLER  | 18.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, arkadaşıyla içki masasında paylaşım yapan Cem Yılmaz'a demediğini bırakmadı.

Tuğba Ekinci'nin hedefinde Cem Yılmaz vardı!

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, yaptığı son paylaşımda da ünlü komedyen Cem Yılmaz'a tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın 2 hafta önce paylaştığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayan Tuğba Ekinci, şunları söyledi:

"Duygu bozukluğu olan bipolar hastalarına yakın kişilikleri ciddiye almayın zaten, içlerinde 50 karakter vardır öyle olmasa çok karaktere giremez mizah yapamaz. Kendilerini farklı sanarlar çoğu da ilaç bağımlısıdır. Toplumsal siyasi konular bu tip insanların anlayacağı konular değildir.

Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi; ne özgürlükle ne de siyasetle alakası var bu artistliklerin sadece alkolik gençlik olunagelir yazık. Her gün şişe koyuyorsun hayretsin Cemcik yanlışsın. (Cenazelerde gülmen gibi şeyler bunlar)"

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Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımına Cem Yılmaz'dan henüz bir cevap gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Cem Yılmaz

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