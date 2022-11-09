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Tuğba Ekinci siyah deri kostümle poz verdi! Arkasını dönünce....

09.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, yine kendine has tarzıyla bir paylaşıma imza attı. Siyah deri bir mayo benzeri tulum ve file çorapla pozlarını paylaşan Ekinci, arkasını dönüp poz verince ortaya çıkan kalçasıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Tuğba Ekinci siyah deri kostümle poz verdi! Arkasını dönünce....

Geçtiğimiz günlerde küvet paylaşımıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu defa seksi deri kostümüyle verdiği pozlarla gündemde!

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Daha önce de poposunu paylaşan Ekinci bu sefer arkasını dönüp verdiği pozla fiziğini gözler önüne serdi.

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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında, "İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık, ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var, ama o da yetenekliydi.
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Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım. İbrahim yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur." sözleriyle gündem olmuştu.

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