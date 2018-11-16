MAGAZİN

Tuğba Özay, Nazım Hikmet’in son eşi Vera'yı canlandıracak

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Tuğba Özay geçtiğimiz gün şoförü ile alışveriş turunda görüntülendi. Şoförünün elleri tıka basa dolu bir şekilde mağaza mağaza dolaşan Özay gazetecilerle kısa süreli sohbet etti

Tuğba Özay, Nazım Hikmet’in son eşi Vera'yı canlandıracak

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, her şeyin yolunda gittiğini ve çok yakında güzel bir proje ile tiyatro severlerin karşısında olacağını söyleyen Özay, "Çok yakında Nazım Hikmet’in hayatını konu alan “Nazımca” isimli oyunda Nazım Hikmet’in son eşi Vera'yı canlandıracağım ve bu seneki hedeflerimden bir tanesi Afife Jale'den ödül almak olacak" dedi.

Özay sözlerine şöyle devam etti: "İkinci bir sürprizim ise buradan stüdyoya gidiyorum yeni bir şarkı yazdım besteledim “iyi ki geldin” diye. ama gelen giden kimse yok."

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Anahtar Kelimeler:
tuğba özay nazım hikmet

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