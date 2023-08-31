Tuğba Özerk’in Bebek'teki yalı dairesi sosyal medyada gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Güçlü sesi, şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tuğba Özerk bu defa Bebek'teki yalı dairesiyle gündem oldu. Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına konuk olan Tuğba Özerk'in süper lüks evini görenler hayran kaldı.

Ünlü popçu, muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı ve evinde yaptırdığı değişiklikleri anlattı.

Titizliğine dikkat çeken ve evini sirke ile temizlediğini dile getiren Özerk, oldukça büyük olan salonunu mavi, bej ve gold ağırlıklı renklerle dekore etmiş.

Tuğba Özerk, müzik çalışmalarını da her bir köşesini zevkine göre döşediği evinde gerçekleştiriyor.

Yalı dairesinde oturmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Tuğba Özerk 'Evimde çok mutluyum' dedi.

Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Melih Özakat İlkokulu, Özel Çakabey Lisesi ve İzmir Devlet Konservatuvarı mezunudur. 12 yaşında iken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Tuğba Özerk daha sonra usta sanatçının vokalisti olarak sahne almaya başlamıştır.

Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan Tuğba Özerk aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara da geri vokal yapmıştır.

Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında “Dün Gibi” adlı ilk solo albümünü çıkardı.

6 Temmuz 2005 tarihinde ise ‘Lo Lo Lo’ adlı ikinci solo albümünü çıkardı. ‘Lo Lo Lo’ adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu.



