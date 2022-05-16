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Tuğba Özerk’in yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti

16.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hipofiz bezi makroadenomu hastalığı olan ve yılbaşı gecesi görüntüleri gündemde uzun süre kalan Tuğba Özerk yürüyüşte görüntülendi. Özerk'in yürüyüş kombininin değeri herkesi şoke etti.

Tuğba Özerk’in yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti

Şarkıcı Tuğba Özerk geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Saplantılı bir tacizcisiyle son dönemde sorunlar yaşayan şarkıcı koruma kararı aldırmıştı. Bu konuda rahatlamış görünen Tuğba Özerk basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmadı.

Tuğba Özerk'in giysi ve üzerindeki takılarının fiyatları ise dudak uçuklattı. Sabah'ın haberine göre; ünlü popçunun kıyafet ve aksesuarların toplam değeri 740 bin lira civarındaydı.

Ekran Alıntısı

Özerk’in t-shirt'ü 1250 Euro, rüzgarlığı 4500 Euro, pantolonu 1750 Euro, ayakkabısı 4500 TL, çantası 3000 Euro ve saati ise 35.000 Euro idi.

Tuğba Özerk'in kıyafetini görenler "Görgüsüzlük bu", "Çok kalitesiz duruyor" yorumlarında bulundu.

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Tuğba Özerk
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