MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Özerk ve Tosuncuk ortak mı? Şoke eden ihbar sonrası soruşturma

Tuğba Özerk ve Tosuncuk ortak mı? Şoke eden ihbar sonrası soruşturma

08.02.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesinde sahnede düşmesiyle gündeme gelen Tuğba Özerk hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İhbarda ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” denildi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Tuğba Özerk ve Tosuncuk ortak mı? Şoke eden ihbar sonrası soruşturma

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın ortağı mı? Tuğba Özerk hakkında yapılan ihbar gündeme bomba gibi düştü. Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi.

MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi. Sabah'ın haberine göre; ihbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öptüğü anları herkesle paylaştı!Öptüğü anları herkesle paylaştı!
Madem sakattın gelmeyecektinMadem sakattın gelmeyecektin
Cem Yılmaz'dan ekonomi çıkışı: Hayat pahalılığından yakınmayan...Cem Yılmaz'dan ekonomi çıkışı: Hayat pahalılığından yakınmayan...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Tuğba Özerk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Olay itiraf! ''Ben açmayı seviyorum!''

Olay itiraf! ''Ben açmayı seviyorum!''

Survivor'da kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! Şıp diye kesiyor

Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! Şıp diye kesiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.