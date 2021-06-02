Tuğçe Aral'dan Bafetimbi Gomis'e tebrik

Fanatik Galatasaraylı olan ve yaptığı futbol paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğçe Aral, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis'i kutladı.Fransız golcünün takım arkadaşlarıyla beraber kupa pozunu kişisel sosyal medya hesabından alıntılayan Aral, "Tebrik ederim kardeşim" notunu düştü ve 'kral tacı' emojisi kullandı.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Sarı Kırmızılı ekibin birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aral'ın Instagram'da 574 bin takipçisi bulunuyor.



