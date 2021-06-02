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Tuğçe Aral'dan Bafetimbi Gomis'e tebrik

02.06.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fanatik Galatasaraylı olmasıyla bilinen manken Tuğçe Aral, Al-Hilal formasıyla Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Sarı Kırmızılı ekibin eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kutladı.

Tuğçe Aral'dan Bafetimbi Gomis'e tebrik

Fanatik Galatasaraylı olan ve yaptığı futbol paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğçe Aral, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis'i kutladı.Fransız golcünün takım arkadaşlarıyla beraber kupa pozunu kişisel sosyal medya hesabından alıntılayan Aral, "Tebrik ederim kardeşim" notunu düştü ve 'kral tacı' emojisi kullandı.

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Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Sarı Kırmızılı ekibin birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aral'ın Instagram'da 574 bin takipçisi bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
abla o sana gelmez söylemesi:))

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