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Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

ANKARA HABERLERİ  | 04.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda içme suyu kuyularının bulunduğu bölge "mutlak koruma alanı" olarak belirlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Jeolojik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, saniyede 27 litre debiye sahip Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası içme suyu kuyuları merkez olmak üzere çevresindeki 100 metre yarıçaplı alan "mutlak koruma alanı" oldu.

Kışladaki içme suyu kuyularının bulunduğu alanda hiçbir faaliyete ve herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecek. DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek.

Çöp, moloz, çamur gibi atıklar ile atık sular, arıtılmış dahi olsalar, alana ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmeyecek. Mutlak koruma alanı içinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde kullanımı yasaklandı.

İlan Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce mutlak koruma alanında DSİ'nin sulama ve diğer amaçlar için verdiği kuyu belgesi varsa bunlar da iptal edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleri (DSİ) Resmi Gazete Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası

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