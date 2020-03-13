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TÜGİK Genel Başkanı Güral'dan "faiz" değerlendirmesi:

ANTALYA HABERLERİ  | 13.03.2020 12:07 | Son Güncelleme

"Faizlerin düşmesi, maliyetlerin azalmasıyla birlikte yatırımcının elini güçlendirmiştir"

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, faiz oranlarının düşmesinin finansman maliyetlerini azalttığını, böylece yatırımcının elinin güçlendiğini söyledi.

Güral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin yatırımcının önünü açtığını ifade etti.

Türk iş insanlarının yakın zamanda yeni yatırım ihtiyacı hissedebileceğini belirten Güral, bunun için gerekli potansiyelin bulunduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Şubat ayı verilerine göre ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolara çıktığını belirten Güral, ihracatta yükseliş trendinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Güral, "Bundan sonraki süreçte ihracatın daha da artacağına inanıyorum. İç piyasada bir miktar talep daralması olmuştu. Bununla birlikte firmaların çoğunluğu, doğal olarak yurt dışı pazarlara yöneldiler. Bu verilerin daha da yükseleceğine ve süreklilik arz edeceğine inanıyorum. Yapmamız da lazım. Çünkü, Türkiye'mizin yıllardır konuştuğu bir ihracat hedefi var. Türkiye ihracat hedefini yakalayacak. Buna ulaşmak, buna yaklaşmak için daha fazla çalışmalıyız." dedi.

- "Faizler daha da düşebilir"

TÜGİK Başkanı Güral, faizlerin düşmesinin finansman maliyeti açısından önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Faizlerin düşmesi, maliyetlerin azalmasıyla birlikte yatırımcının eline güç vermiştir. Ne kadar düşerse, yatırımcının eli o kadar güçlenecek, daha fazla yatırım yapılacaktır. Yatırımların artması anlamında son derece pozitif ve mutluyuz. Faizler biraz daha da düşebilir diye beklentim var. Bu da yatırım demek. Yatırım nedir? İstihdamdır, katma değerdir. Ekonomiye güçtür."

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Antalya koronavirüs TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral

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