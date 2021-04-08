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Tuğrul Tülek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız Levent karakterini canlandıran Tuğrul Tülek biyografisi...

08.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatanım Sensin ve Avlu gibi başarılı dizilerde rol alan konservatuar mezunu oyuncu Tuğrul Tülek, şimdi de ekranlarda yeni başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde Levent karakterini canlandıracak. Vatandaşlar başarılı oyuncu Tuğrul Tülek'in hayatını araştırmaya başladı. Peki Tuğrul Tülek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız Levent karakterini canlandıran Tuğrul Tülek biyografisi...

Tuğrul Tülek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız Levent karakterini canlandıran Tuğrul Tülek biyografisi...

Daha önce Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin ve Star Tv'de yayınlanan Avlu gibi başarılı dizilerde rol alan konservatuar mezunu oyuncu Tuğrul Tülek, şimdilerde Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde Levent karakterini canlandıracak. Peki izleyiciler tarafından merak edilen Tuğrul Tülek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?

44 yaşında olan ve 1976 senesinde Bursa’da dünyaya gelen Tuğrul Tülek, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği Bölümü’nden mezun olana kadar aynı şehirde yaşamıştır. 2002 senesinde ikinci lisans eğitimini yapmak üzere Anadolu Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde oyunculuk okumuş olan Tülek, eğitiminin son senesini değişim öğrencisi olarak Polonya’da Akademia Teatralna Im Aleksandra Zelwerowicza’ da geçirmiştir. Türkiye’ye döner dönmez 2007 senesinde DOT’un seçmelerini kazanmış ve sonrasında Kürklü Merkür kadrosuna katılmıştır. O zamandan beri DOT da oyunculuğa devam etmekte olan oyuncu, 2011-12 sezonunda ise yönetmenliğini yaptığı ilk oyun yine DOT sahnesinde seyirciyle buluşmuştur. Çeşitli televizyon dizilerinde rol almış ve sunuculuk yapmıştır. Başka Dilde Aşk, Bir Avuç Deniz, Monsters’ Dinner ve Bu Son Olsun gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

TUĞRUL TÜLEK OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2011 Bir Avuç Deniz- Bora Çatak
2014 Pek Yakında - İnce
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor -Tem Amiri
2010 Canavarlar Sofrası/The Monsters' Dinner-K
2009 Başka Dilde Aşk-Kamuran
2009 İlkbahar Sonbahar-Erdal
2016 Şeytan Tüyü - Kenan
2015 Tehlikeyle Flört - Zafer Tülek
2015 Çekmeceler - Sati
2012 Htr2b-Dönüşüm-Tayfun
2012 Bu Son Olsun- Tayfun

TUĞRUL TÜLEK OYNADIĞI DİZİLER

2021 Camdaki Kız
2016 Vatanım Sensin - Albay Stavro
2015 Hatırla Gönül - Ali Yücelen
2010 Kalp Ağrısı-Zeki
2018 Avlu - Sinan
2008 Sınıf-Giray
2008 Karamel-Buğra
2011-2012 Keşanlı Ali Destanı - Sipsi Selim
2011 Karakol-Aykut Demiroğlu
2010 Mükemmel Çift-Yiğit Karaman


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