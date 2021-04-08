Tuğrul Tülek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız Levent karakterini canlandıran Tuğrul Tülek biyografisi...

Daha önce Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin ve Star Tv'de yayınlanan Avlu gibi başarılı dizilerde rol alan konservatuar mezunu oyuncu Tuğrul Tülek, şimdilerde Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde Levent karakterini canlandıracak. Peki izleyiciler tarafından merak edilen Tuğrul Tülek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?

44 yaşında olan ve 1976 senesinde Bursa’da dünyaya gelen Tuğrul Tülek, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği Bölümü’nden mezun olana kadar aynı şehirde yaşamıştır. 2002 senesinde ikinci lisans eğitimini yapmak üzere Anadolu Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde oyunculuk okumuş olan Tülek, eğitiminin son senesini değişim öğrencisi olarak Polonya’da Akademia Teatralna Im Aleksandra Zelwerowicza’ da geçirmiştir. Türkiye’ye döner dönmez 2007 senesinde DOT’un seçmelerini kazanmış ve sonrasında Kürklü Merkür kadrosuna katılmıştır. O zamandan beri DOT da oyunculuğa devam etmekte olan oyuncu, 2011-12 sezonunda ise yönetmenliğini yaptığı ilk oyun yine DOT sahnesinde seyirciyle buluşmuştur. Çeşitli televizyon dizilerinde rol almış ve sunuculuk yapmıştır. Başka Dilde Aşk, Bir Avuç Deniz, Monsters’ Dinner ve Bu Son Olsun gibi sinema filmlerinde rol almıştır.