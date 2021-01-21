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TÜGVA İl Temsilcisi Deniz’den Başkan Ensari’ye ziyaret

21.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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TÜGVA İl Temsilcisi Deniz’den Başkan Ensari’ye ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, beraberindeki heyetle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret etti.Başkan Mehmet İsa Deniz, beraberindeki İl Teşkilât Başkanı Mehmet Kasım Şahin ve Çaldıran İlçe Temsilcisi Muzaffer Çiftçi ile Başkan Ensari’yle bir araya gelerek, gençlere verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, beraberindeki heyetle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret etti.
Başkan Mehmet İsa Deniz, beraberindeki İl Teşkilât Başkanı Mehmet Kasım Şahin ve Çaldıran İlçe Temsilcisi Muzaffer Çiftçi ile Başkan Ensari’yle bir araya gelerek, gençlere verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Ziyarette konuşan Başkan Şefik Ensari, gençlerin hayatımızda çok önemli bir yeri olduklarını belirterek, “TÜGVA Van İl Temsilcisi ve heyetini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürel, sanatsal, sportif ve manevi bir gençlik yetiştirmenin gayreti içinde olan derneğimizin çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. İlçemizde de kaliteli bir gençliğin inşasında başlatılan yapılandırma da Çaldıran Belediyesi olarak her zaman elimizden gelebilecek katkılarda bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz. Pandemi sürecinden önce olduğu gibi şimdi de gençlerimizle bir araya gelerek yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerimizi istişare ediyoruz. Bugün de dernek temsilcilerimizle bir araya gelerek gençlerimize yönelik yapmak istediğimiz çalışmaları paylaşma imkanını bulduk. Her anlamda kaliteli bir geleceğin yetişmesi için derneğimizle ortaklaşa çalışmanın gayreti içinde olacağız” dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret etme imkanını bulmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Temelinde kaliteli, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan dernek temsilcilerimizle Belediye Başkanımız Ensari’yi makamında ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Başkanımızın her zaman gençliğin yanında yer alması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Gençliğe verilen önemi başkanımıza takdim ettiğimiz bir plaketle taçlandırdık” ifadelerini kullandı.
TÜGVA heyeti, çekilen hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Deniz’den Başkan Ensari’ye ziyaret

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