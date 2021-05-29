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Tuhaf açıklamaları bitmiyor! Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den şaşırtan ahlaksız teklif cevabı

29.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkay Tütüncü, erken final yapan "Masumiyet" dizisi sayesinde gündemden düşmüyor. Bugün de röportajda yaptığı ilginç açıklamalarla dikkati üzerine çekti.

Tuhaf açıklamaları bitmiyor! Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den şaşırtan ahlaksız teklif cevabı

Serkay Tütüncü, sörf eğitmeni olarak sürdürdüğü hayatında bir yenilik arayarak "Survivor"a başvurdu. Fenomen yarışma "Survivor"ın en sevilen yarışmacılarından biri olan Serkay Tütüncü, finale de adını yazdırdı. Şampiyon olamasa da uzun vadede kazanan o oldu. Hep aklında olan oyunculuk için kolları sıvayan Serkay Tütüncü, "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım attı. "Bay Yanlış" ve "Afili Aşk" gibi romantik komedilerle ekrana ısınan oyuncu, bu sezon başlayan "Masumiyet" ile kariyerini bambaşka bir noktaya getirdi. Her yerde görmeye başladığımız ünlü isim, son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. İlişkiler ve seks ile ilgili açıklamaları ise sosyal medyayı sallamaya yetti.

"Gel benimle yaşa"

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü, "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli." dedi ve ekledi: "Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter. Sen sonuçta oyuncusun. Özellikle yaz dizilerinde bu böyle oluyor."

Serkay Tütüncü

Bu sözleri eski rol arkadaşı Can Yaman'ın libido skandalını hatırlatsa da, Serkay Tütüncü başarısız işleri kadın oyuncuların üzerine yıkmak gibi bir hataya düşmedi. "Ahlaksız teklif" sorusuna verdiği yanıt daha da şaşırtıcıydı: "Tabii çok geliyor. Fotoğraflar geliyor. Özellikle Arap Emirlikleri’nden “Gel benimle yaşa” diyenler oluyor. Ama gülüp geçiyorum."


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Serkay Tütüncü
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