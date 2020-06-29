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TÜİK’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi rakamları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ciddi düşüş sonrası toparlanma var" diye belirtti.Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında 51,3 ile rekor düşük seviyeye gerileyen Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs ayının ardından Haziran’da da yükselerek toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

TÜİK’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ciddi düşüş sonrası toparlanma var" diye belirtti.
Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında 51,3 ile rekor düşük seviyeye gerileyen Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs ayının ardından Haziran’da da yükselerek toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı rakamlara göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artışın, tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığını TÜİK tarafından açıklandığını ifade eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı” dedi.
Daha önce yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler göstergelerin yılın 2. yarısında kuvvetli bir güçlenmeye işaret ettiğini belirten Kesikbaş, “3. çeyrek itibariyle ekonominin kayıplarını geri almaya başlayacağının sinyallerini vermişti. Bugün açıklanan veriler de sektörlerin salgının en etkili olduğu Nisan ayına göre bir nebzede olsun iyileşme kaydettiğini göstermekte” diye konuştu.

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